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Сгоревший на Кирова в Новосибирске дом стоял без жильцов

Фото Сгоревший на Кирова в Новосибирске дом стоял без жильцов
Фото Сгоревший на Кирова в Новосибирске дом стоял без жильцов

Фото Валентина Лутаева / Сиб.фм

Частный дом, сгоревший на пересечении улиц Кирова и Грибоедова в Новосибирске в ночь на 10 мая, не эксплуатировался, сообщили в МЧС.

В ночь на вторник, 10 мая, на пересечении улиц Кирова и Грибоедова в Новосибирске загорелся частный дом. Огонь охватил здание полностью, произошло обрушение кровли.

Информации о пострадавших не поступало. По словам горожан, дом выглядел заброшенным.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, он был двухквартирным и действительно не эксплуатировался. Сообщение о ЧП поступило дежурному в 04 часа 10 минут, спустя 4 минуты пожарные были на месте. Локализовать пламя удалось в 04 часа 39 минут, полностью потушить — в 06:12.

Огонь повредил не только жилое здание, но и три рядом стоящих вагончика, включая один строительный. Общая площадь пожара составила 222 кв. м. На месте работали 16 человек и четыре единицы техники.

Напомним, что минувшей ночью в Новосибирске также загорелся частный дом на Катунской улице. Огонь тоже перекинулся на рядом стоящие объекты.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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пожар
МЧС
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