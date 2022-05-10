Жительница Новосибирска за рулём Nissan сбила уличный фонарь во время парковки

Фото со страницы «ДТП САС 54» ВКонтакте

Жительница Новосибирска не справилась с управлением во время заезда на парковку и сшибла уличное освещение.

Утром 10 мая стало известно об автомобильном происшествии на улице Плахотного, 27/1: водитель Nissan, заезжая на парковку, не справилась с управлением. В результате машина вылетела через ограждение на тротуар, разделяющий полосы для движения автомобилей, после чего сбила расположенный там фонарь. Также машина столкнулась с деревом.

Информация об инциденте появилась на официальной странице компании «Автоспас», помогающей при происшествиях на дороге. Там же опубликовали фотографии с места происшествия.

Сообщения о пострадавших не поступило.

Как ранее писал Сиб.фм, в мае житель Новосибирска угнал Range Rover, после чего столкнулся с Subaru, сбил рекламный щит и ограждения, а также чуть не врезался в остановку общественного транспорта.

Напомним, в начале мая сотрудники ГИБДД задержали водителя, который после аварии скрылся с места происшествия, оставив пассажира умирать в машине.