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общество

Жительница Новосибирска за рулём Nissan сбила уличный фонарь во время парковки

Фото Жительница Новосибирска за рулём Nissan сбила уличный фонарь во время парковки
Фото Жительница Новосибирска за рулём Nissan сбила уличный фонарь во время парковки

Фото со страницы «ДТП САС 54» ВКонтакте

Жительница Новосибирска не справилась с управлением во время заезда на парковку и сшибла уличное освещение.

Утром 10 мая стало известно об автомобильном происшествии на улице Плахотного, 27/1: водитель Nissan, заезжая на парковку, не справилась с управлением. В результате машина вылетела через ограждение на тротуар, разделяющий полосы для движения автомобилей, после чего сбила расположенный там фонарь. Также машина столкнулась с деревом.

Информация об инциденте появилась на официальной странице компании «Автоспас», помогающей при происшествиях на дороге. Там же опубликовали фотографии с места происшествия.

Фото Жительница Новосибирска за рулём Nissan сбила уличный фонарь во время парковки 2

Фото Жительница Новосибирска за рулём Nissan сбила уличный фонарь во время парковки 3

Сообщения о пострадавших не поступило.

Как ранее писал Сиб.фм, в мае житель Новосибирска угнал Range Rover, после чего столкнулся с Subaru, сбил рекламный щит и ограждения, а также чуть не врезался в остановку общественного транспорта.

Напомним, в начале мая сотрудники ГИБДД задержали водителя, который после аварии скрылся с места происшествия, оставив пассажира умирать в машине.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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