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Президент РФ Владимир Путин назначил пятёрку врио губернаторов

Фото Президент РФ Владимир Путин назначил пятёрку врио губернаторов
Фото Президент РФ Владимир Путин назначил пятёрку врио губернаторов

Фото с сайта wikipedia.org

Стали известны имена пятерых исполняющих обязанности губернаторов в регионах России – информация появилась на сайте Кремля.

О том, что 65-летний губернатор Томской области Жвачкин и ещё четыре главы субъектов РФ объявили об отставке стало известно ближе к вечеру 10 мая. Свой уход Сергей Жвачкин объяснил возрастом и общей усталостью.

К утру 11 мая стало известно, кто сменит объявивших об отставке губернаторов на посту. Так, главу Марий Эл Александра Евстифеева, согласно указу Президента, сменит Юрий Зайцев, который ранее был председателем правительства Республики Калмыкия.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев также заявил об отставке по собственному желанию. Его сменит Александр Соколов, который ранее возглавлял Костромскую область.

Нашлась замена и главе Саратовской области Валерию Радаеву – он передаст дела своему заместителю, вице-губернатору Роману Бусаргину.

А вот в Рязанской области, видимо, всё наладится со статистическими данными. Там действующего губернатора Николая Любимова сменит глава Росстата Павел Малков.

Что касается самого близкого к Новосибирску региона – Томской области – то после ухода Сергея Жвачкина уже назначен врио губернатора. Им стал Владимир Мазур – коренной томич, успевший поработать на руководящих должностях в Тобольске и Калужской области.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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