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Строительство Восточного обхода под Новосибирском возобновят в конце мая

Фото Строительство Восточного обхода под Новосибирском возобновят в конце мая
Фото Строительство Восточного обхода под Новосибирском возобновят в конце мая

Сибуправтодор

К концу мая строители Восточного обхода под Новосибирском приступят к устройству цементобетонного покрытия.

Первый этап строительства Восточного обхода под Новосибирском должны ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Об этом сообщили в компании «Сибуправтодор».

Строители наращивают темпы работ на Восточном обходе. К концу мая текущего года там должны начать работы по устройству цементобетонного покрытия. На текущий момент основной объем работ проходит на 14-м километре в месте будущей транспортной развязки на пересечении с региональной трассой К19-р. Рабочие уже обустраивают слои из пескоцемента на подходах к путепроводу, бетонируют плиты тротуаров, а также кладут водопропускные трубы.

Предполагается, что до конца июня будет открыто движение по двум из четырех полос путепровода. К концу текущего года сооружение начнет функционировать уже в полном объеме.

Восточный обход – участок трассы Р-256 «Чуйский тракт» – возводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Первый этап строительства должны сдать уже в 2024 году, он включает в себя три транспортных развязки и семь мостовых сооружений, в том числе эстакаду над рекой Иня, автодорогу и железнодорожные пути.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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