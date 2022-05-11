В Новосибирске 2-летнего ребенка закрыли в машине в Дзержинском районе

МАСС

В Новосибирске двухлетний ребенок оказался заперт в автомобиле в Дзержинском районе.

Родители двухлетнего ребенка заперли его в машине. Об этом сообщили спасатели МАСС в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 10 мая на улице Каширской в Дзержинском районе Новосибирска. Семейная пара позвонила в службу спасения и сообщила, что их 2-летний ребенок оказался заперт в салоне автомобиля, который они не могут открыть.

Специалисты МАСС разблокировали автомобиль. Освобождение малыша заняло у экспертов около 20 минут. Ребенок тем временем спокойной сидел на переднем пассажирском сиденье в детском кресле.

Спасатели напомнили, что следует проявлять внимательность и не оставлять ключи в замке зажигания. В экстренных случаях можно звонить по тел.: 112, 231-06-49.

Ранее Сиб.фм писал, что подросток утонул в реке в Новосибирской области 9 мая.