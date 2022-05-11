Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске 2-летнего ребенка закрыли в машине в Дзержинском районе

Фото В Новосибирске 2-летнего ребенка закрыли в машине в Дзержинском районе
Фото В Новосибирске 2-летнего ребенка закрыли в машине в Дзержинском районе

МАСС

В Новосибирске двухлетний ребенок оказался заперт в автомобиле в Дзержинском районе.

Родители двухлетнего ребенка заперли его в машине. Об этом сообщили спасатели МАСС в соцсетях.

Инцидент произошел вечером 10 мая на улице Каширской в Дзержинском районе Новосибирска. Семейная пара позвонила в службу спасения и сообщила, что их 2-летний ребенок оказался заперт в салоне автомобиля, который они не могут открыть.

Специалисты МАСС разблокировали автомобиль. Освобождение малыша заняло у экспертов около 20 минут. Ребенок тем временем спокойной сидел на переднем пассажирском сиденье в детском кресле.

Спасатели напомнили, что следует проявлять внимательность и не оставлять ключи в замке зажигания. В экстренных случаях можно звонить по тел.: 112, 231-06-49.

Ранее Сиб.фм писал, что подросток утонул в реке в Новосибирской области 9 мая.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

129392
Глумившиеся над телами российских солдат мародёры задержаны в Херсонской области
51084
В Новосибирске не остановили часы обратного отсчета до МЧМ-2023
36186
Летчик-испытатель из Новосибирска Барсук объяснил отмену авиапарада 9 мая
33794
Крупный пожар произошёл на складе с дизтопливом под Новосибирском
33226
75-й день спецоперации: нацисты попытались прорваться на остров Змеиный, в Польше напали на российского посла, Путин выступил с обращением к народу
29583
Выходной после Дня Победы 2022: россиянам напомнили о нерабочем дне 10 мая
29173
Заявление Путина на параде Победы в Москве 9 мая 2022 год – онлайн