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В Новосибирске Mercedes Сбербанка столкнулся с УАЗом и протаранил металлическое ограждение

Фото В Новосибирске Mercedes Сбербанка столкнулся с УАЗом и протаранил металлическое ограждение
Фото В Новосибирске Mercedes Сбербанка столкнулся с УАЗом и протаранил металлическое ограждение

Фото vk.com / act54

В Новосибирске автомобиль, принадлежащий Сбербанку, столкнулся с УАЗом и вылетел в металлическое ограждение на площади Инженера Будагова.

ДТП с участием автомобиля Сбербанка произошло в центре Новосибирска 11 мая. Фотографии с последствиями аварии опубликовали очевидцы в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла днем на эстакаде на площади Инженера Будагова в центре Новосибирска. Mercedes-Benz E-класса столкнулся с УАЗом, который ехал в попутном направлении, а затем врезался в металлическое ограждение. В пресс-службе Сбербанка подтвердили опубликованную в соцсетях информацию, что служебный автомобиль банковской организации был застрахован по КАСКО.

В момент ДТП в автомобиле находился водитель банка. Мужчина получил ссадины. О травмах водителя УАЗа информации нет, однако в ГИБДД по Новосибирску отметили, что в аварии никто не пострадал.

«ДТП оформлено с материальным ущербом», — уточнили в городской Госавтоинспекции.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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