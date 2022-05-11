В Новосибирске общественник заявил о бездействии полиции и мэрии в борьбе с "наливайками"

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Хранитель Дома с часами, общественник Олег Викторович из Новосибирска дошёл до областного главка МВД из-за шума в баре под окном на Красном проспекте. Бороться с любителями "наливаек" он предложил самыми радикальными методами.

Олег Викторович живёт в легендарном Доме с часами, который находится напротив здания областного правительства в Новосибирске. Для него и других обитателей памятника конструктивизма четверг, пятница и суббота – самые страшные дни.

"Это три пиковых дня, когда идёт "туса", и народ активно отдыхает. В летний период эти дни – наиболее кошмарные. Напротив находится бар "Гилти", он работает с 18.00, в это время там открывается "наливайка", – рассказал Сиб.фм Олег Викторович. – Вся эта ситуация длится около трёх лет. Писали заявления и в полицию, и коллективные обращения. Мы не говорим: закройте раз и навсегда, но они могли бы в дни работы нанимать какое-то охранное предприятие!"

Как говорит общественник, с четверга по субботу у жителей центра нет никакой возможности выспаться.

Напротив здания правительства собираются большие компании на машинах, которые шумят и громко слушают музыку. В этом году Олег Викторович добрался до областного главка МВД, там ему ответили, что экипажей не хватает.

"Бывает, что и до шести утра бывают разборки, драки. Месяц назад я побывал в ГУ МВД России по Новосибирской области. Как мне пояснили, у полиции нет прав в это вмешиваться. Видели, сколько полиции стояло на День Победы? Она есть! А когда наступает ночь, есть только дежурный в районном отделе: один экипаж на весь Центральный округ,

– сетует Олег Викторович. – Ты вызываешь полицию, а она может приехать через полтора часа, ещё пять таких же заявлений".

Также общественнику в полиции рекомендовали обратиться в мэрию Новосибирска, которая имеет правовые возможности воздействовать на "наливайки", но и там Олег Викторович не смог найти помощи с решением проблемы бессонных ночей. После этого у общественника появилась мысль, что все "наливайки" нужно вынести "за 101 километр".

"100%, что есть заинтересанты и "крыша" у владельцев "наливаек", те, кого устраивает данное положение вещей, приносит дополнительный доход,

– уверен Олег Викторович. — Критикуя, говорят, надо предлагать?! Предлагаю: мэрию мобилизовать и перевести на военное положение. Все "наливайки" выносить за город, пусть таксисты зарабатывают на любителях ночных увеселений!"

Корреспондент Сиб.фм запросил информацию о заявлениях на шум в указанные инстанции и будет следить за развитием событий.

Напомним, совсем недавно в ГУ МВД России по Новосибирской области опубликовали рейтинг самых шумных районов, и Центральный округ туда не входит. А вот прошлым летом гуляющие по ночам соседи так замучили жителей Первомайского района, что с дебоширами решили бороться лавочками, залитыми машинным маслом.