В Новосибирске педагог заступилась за гулявших в чулках школьниц

Фото из паблика «Типичный Октябрьский | Новосибирск» во «ВКонтакте»

Педагог высказалась в защиту школьниц, замеченных у ТРЦ «Аура» в Новосибирске в провокационных шортах и капроновых гольфах. В свободное время они вправе одеваться как хотят, уверена женщина.

4 мая в социальной сети «ВКонтакте» активно обсуждалось фото школьниц, сделанное возле торгового центра «Аура». Пользователи спорили о внешнем виде девочек, которые вышли на прогулку в экстремально коротких шортах и капроновых гольфах, напоминающих чулки.

Многие весьма резко высказались в адрес учениц. Кто-то заявил, что своим видом они провоцируют насильников.

«Ну вот явно же она первая в очереди на, ни дай бог, изнасилование!? Тут же явный призыв», — написал один мужчина.

Однако некоторые, наоборот, вступились за девочек, отметив, что в свободное время они вправе одеваться как хотят. Одной из тех, кто встал на защиту школьниц, оказалась педагог Зоя Голоскова, работающая в детском саду Новосибирска.

«Можно и в закрытой одежде быть неприличным человеком»

«То, как одеваются в свободное время дети, я считаю, их личное право. И никто, кроме, пожалуй, родителей, не в праве обсуждать и осуждать их. Особенно в том ключе, как это было в комментариях, когда детей просто обозвали последними словами. Такие шортики, очень короткие, где иногда и часть попы торчит, сейчас тренд. И девочки ходят — почему нет? Смотрится очень симпатично. Тем более, что фигура абсолютно позволяет», — сказала женщина в комментарии Сиб.фм.

Педагог отметила, что ничего предосудительного в выборе одежды девочек не увидела не только она, но и её коллеги, а также напомнила, что не стоит судить о людях по внешнему виду.

«Можно и в закрытой одежде быть очень неприличным человеком. Я не думаю, что одежда хоть как-то показывает, насколько мы приличны или неприличны», — продолжила Голоскова.

Для посещения школы такие гольфы и шорты, разумеется, не подходят, это одежда для свободного времени, подытожила женщина. Но едва ли дети приходят туда в таком виде, ведь существует форма или, как минимум, дресс-код.

«Людей раздражает то, что они себе не разрешают»

Стилист из Новосибирска Ольга Белашова назвала внешний вид девочек неуместным и для прогулки. Эксперт подчеркнула, что выглядели школьницы провокационно.

«Забыли» надеть юбку, добавили чулки — отсыл к сексуальности, при этом образы не женственные, а в стилистике гранж, то есть неопрятные. Осуждать их не стоит. Думаю, что в подростковом возрасте самовыражение может проявляться по-разному, в том числе так. Девчонок не научили, что такое хороший вкус и уместность, или они не готовы учитывать эти факторы», — предположила она.

Обилие критических комментариев Белашова объяснила раздражением, которые вызвал у многих вызывающий вид школьниц.

«Людей раздражает то, что они сами себе не разрешают. Отсюда комментарии и возмущение. Многим кажется: раз я так не могу, не делаю, то почему другие делают? — А потому что это выбор каждого», — резюмировала стилист.

Напомним, ранее возмущение горожан вызвали девушки, которые решили прокатиться на электросамокатах по Михайловской набережной в мини-юбках и майках с надписью «Отдых без цензуры». Увидеть, как они выглядели, можно здесь.