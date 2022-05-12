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общество

«Экология-Новосибирск» сделает перерасчёт за вывоз мусора на 1,8 млн рублей

Фото «Экология-Новосибирск» сделает перерасчёт за вывоз мусора на 1,8 млн рублей
Фото «Экология-Новосибирск» сделает перерасчёт за вывоз мусора на 1,8 млн рублей

Фото Сиб.фм

ООО «Экология-Новосибирск» заново рассчитает стоимость вывоза мусора для жителей четырёх районов города, они заплатят меньше остальных. Сумма перерасчёта составит 1,8 млн рублей, сообщили 12 мая в пресс-службе компании.

Жителям Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского и Октябрьского районов Новосибирска сделают перерасчёт за вывоз мусора. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск».

«Сумма оплаты жителям указанных районов будет выставлена меньше с учётом корректировки», — пояснили в компании.

Также там уточнили, что сумма перерасчёта составит в общей сложности 1,8 млн рублей.

Напомним, четыре перечисленных выше района сильнее остальных пострадали во время мусорной забастовки, которая началась в конце апреля. Десятки водителей и операторов мусоровозов не вышли на работу и в результате на многих городских свалках образовались завалы.

В начале мая «Экология-Новосибирск» заявила, что ситуация с вывозом отходов стабилизировалась, начался приём новых сотрудников. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение не лишать компанию статуса регоператора.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

экология
мусор
Новосибирск
вывоз мусора
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