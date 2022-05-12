В Новосибирске грузовик столкнулся с подрезавшим его Mercedes-Benz

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54»
На автотрассе в Кировском районе Mercedes-Benz врезался в грузовик, который подрезал при развороте.
Утром 12 мая на дороге, расположенной вдоль улицы Петухова, один из водителей заснял на видеорегистратор случившееся ДТП: на трассе столкнулись грузовой автомобиль и Mercedes-Benz G-Class. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «АСТ-54».
Как отметили в публикации, изначально водитель Mercedes подрезал грузовик при развороте. Водитель грузового транспорта успел увернуться, но чтобы избежать столкновения с другими участниками движения, ему пришлось резко затормозить. В результате Mercedes-Benz всё-таки столкнулся с грузовиком.
На записи видно, как после столкновения водитель Mercedes выходит из машины и направляется к кабине грузового автомобиля.
В комментариях к публикации новосибирцы единодушно высказали мнение, что виновником ДТП можно считать только водителя иномарки, а вот человек, управлявший грузовиком, в создавшейся ситуации действовал правильно.
Ранее в Кировском районе на улице Бронной под грузовиком просел грунт, из-за чего колесо автомобиля оказалось под землёй.
Напомним, в начале мая Сиб.фм делал подборку столкновений с грузовиками на дорогах Новосибирска, которые закончились летальным исходом.
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