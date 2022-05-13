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Локоть отказался комментировать своё участие в выборах губернатора Новосибирской области

Фото Локоть отказался комментировать своё участие в выборах губернатора Новосибирской области
Фото Локоть отказался комментировать своё участие в выборах губернатора Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что рассуждать о предстоящих губернаторских выборах ещё слишком рано.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал преждевременными разговоры о предстоящих выборах губернатора и своём участии в кампании. Об этом градоначальник заявил в ходе традиционного "Часа прессы" 13 мая.

"Сейчас происходит очень много важных событий, которые требуют нашего внимания и участия. Давайте сначала проживём этот год. И, честно говоря, рассуждать на тему выборов я сейчас не готов", — сказал Локоть в ответ на вопрос журналистов о планах по участию в кампании по выборам губернатора Новосибирской области.

Ранее глава Новосибирской области Андрей Травников также назвал преждевременным принятие решения о своём участии в выборах губернатора в сентябре 2023 года. Об этом он заявил в ходе эксклюзивного интервью Сиб.фм в формате zoom-конференции 10 февраля.

«Времени ещё достаточно много. А с учётом того, что выборы губернатора процесс бурный, его нельзя раньше времени провоцировать какими-то заявлениями, это вредит основной работе», – заявил губернатор.

Глава региона отметил, что дальнейшую политическую карьеру связывает с Новосибирской областью и, вопреки слухам, не планирует переезжать в Москву.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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