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Волосистый тюльпан из Красной книги вырос в Академгородке Новосибирска

Фото Волосистый тюльпан из Красной книги вырос в Академгородке Новосибирска
Фото Волосистый тюльпан из Красной книги вырос в Академгородке Новосибирска

ФОТО: ГЕРМАН КАРА, "СООБЩЕСТВО АКАДЕМГОРОДКА НОВОСИБИРСК" ВКОНТАКТЕ

В Академгородке Новосибирска жители обнаружили редкий волосистый тюльпан.

Жители новосибирского Академгородка заметили необычный тюльпан на газоне. Цветок отличается наличием волосков на луковице, отсюда он и получил такое название.

Как сообщает "МК в Новосибирске", обычно тюльпан растёт на горных склонах и цветёт в апреле. Его привычная среда обитания — Тянь-Шань, Китай, Казахстан, Киргизия. Редкий цветок занесён в Красную книгу Узбекистана.

Каким образом растение оказалось в Академгородке, не известно. Вероятнее всего, цветок мог быть выращен искусственно, как декоративное растение для парков и садов.

Напомним, первые тюльпаны на Михайловской набережной появились в начале мая.

Фоторепортаж цветущего города можно посмотреть здесь.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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