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Пять человек с детьми утонули в Новосибирской области в водоёмах

Фото Пять человек с детьми утонули в Новосибирской области в водоёмах
Фото Пять человек с детьми утонули в Новосибирской области в водоёмах

Фото: скриншот с видео, опубликованного в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредили об опасностях: в жаркую погоду количество утонувших может увеличиться.

Так как воздух в Новосибирске прогрелся до 28 градусов тепла, спасатели ГУ МЧС России по Новосибирской области предупреждают об опасности. Погода сейчас настолько коварна, что купание может закончиться трагедией.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что с начала 2022 года в регионе утонули пять человек, и трое из них – дети. В случае купания в неприспособленных для этого места чёрный список может пополниться вновь.

Напомним, последний трагический случай произошёл буквально в прошлые длинные майские праздники: в День Победы в реке Каргат утонул 13-летний школьник, который отправился к водоёму с друзьями.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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