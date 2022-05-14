Пять человек с детьми утонули в Новосибирской области в водоёмах

Фото: скриншот с видео, опубликованного в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

В ГУ МЧС России по Новосибирской области предупредили об опасностях: в жаркую погоду количество утонувших может увеличиться.

Так как воздух в Новосибирске прогрелся до 28 градусов тепла, спасатели ГУ МЧС России по Новосибирской области предупреждают об опасности. Погода сейчас настолько коварна, что купание может закончиться трагедией.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что с начала 2022 года в регионе утонули пять человек, и трое из них – дети. В случае купания в неприспособленных для этого места чёрный список может пополниться вновь.

Напомним, последний трагический случай произошёл буквально в прошлые длинные майские праздники: в День Победы в реке Каргат утонул 13-летний школьник, который отправился к водоёму с друзьями.