Российские ученые разработали робота для спасения космонавтов в открытом космосе

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Самарские исследователи создали робота, который сможет спасать космонавтов, оказавшихся в открытом космосе.

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва разработали проект роботизированного комплекса, предназначенного для автоматического спасения космонавтов, оказавшихся в открытом космосе без страховочного крепления к борту космической станции. Об этом сообщает портал sovainfo.

По замыслу разработчиков, специальный наноспутник-спасатель отправится вдогонку за улетающим от станции космонавтом и возьмет его на буксир, произведя автоматическую стыковку со скафандром.

«Разработка может устанавливаться на борту орбитальных станций. Она предназначена для спасения космонавта, оказавшегося во время работ в открытом космосе в опасной ситуации – с отстегнувшимся страховочным фалом», — рассказал заведующий кафедрой космических исследований Самарского университета им. Королёва профессор Игорь Белоконов.

Самарские ученые предлагают оснащать орбитальные станции наноспутником-спасателем, который включает в себя автоматизированную систему управления, высокоточное пусковое следящее устройство, электромеханическую лебедку с запасом спасательного троса, устройство отделения наноспутника и собственно сам наноспутник с блоком маневрирования. Спасательный трос закреплен на заднем по траектории полета торце наноспутника, на переднем торце установлены стыковочное устройство, осветительный фонарь и видеокамеры, передающие изображение на корабль.



«Предлагаемый нами способ спасения заключается в следующем. При потере космонавтом контакта с кораблем роботизированный наноспутниковый комплекс автоматически или по команде космонавта-наблюдателя активирует режим "спасение" и оперативно рассчитает оптимальную траекторию перехвата космонавта, после чего запустит по рассчитанной траектории перехвата наноспутник-спасатель, доставляющий космонавту спасательный трос. Подлетев к космонавту, наноспутник автоматически или с помощью космонавта в ручном режиме произведет стыковку со стыковочным устройством скафандра, блок маневрирования компенсирует вращение космонавта, после чего включится лебедка, наматывающая трос, и спасаемый космонавт будет доставлен на борт корабля», — сказал Игорь Белоконов.

По его словам, в ближайшее время университет имени Королёва, возможно, направит в Роскосмос предложение о включении комплекса в структуру будущей орбитальной станции РОСС, которая должна будет прийти на смену МКС.



