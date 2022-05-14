Три командных пункта ВСУ и 50 тонн гуманитарной помощи: подробности спецоперации на Украине к утру 14 мая

Фото министерства обороны России в "ВК"

На Украине Вооружённые Силы РФ продолжают спецоперацию – уничтожить удалось командные пункты ВСУ, а в ЛНР и ДНР доставлены очередные 50 тонн гуманитарной помощи.

Для уничтожения вооружённых сил киевского режима применяются высокоточные ракетные удары. Сейчас освобождаются населённые пункты Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики и Краснопавловка Харьковской области. В этой местности ликвидировано более 300 националистов.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники,

– сообщили в министерстве обороны РФ. — Ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях".

Также российские войска продолжают уничтожать украинские беспилотники в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка Донецкой Народной Республики.

Параллельно российская сторона продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Накануне в Народные Республики пришло 50 тонн вещей и продуктов первой необходимости.