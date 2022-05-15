ФАС остановила выбор подрядчика для ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске ФАС остановила процедуру выбора компании, которая должна будет отремонтировать Октябрьский мост за 2 миллиарда рублей.

Федеральная антимонопольная служба приостановила процедуру выбора подрядчика на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске. Причиной такого решения ФАС стала жалоба АО «Новосибирскавтодор».

Стало известно, что в документах закупки отсутствует ряд условий. Так, в стоимость контракта не включили оборудование строительного городка – это делает строительство фактически невозможным.

В документации не оказалось рабочих чертежей для возведения подмости и баржи. Не включены в сумму контракта и затраты на их разработку. «Новосибирскавтодор» заявил, что это делает требования заказчика заведомо неисполнимыми. Кроме того, в компании считают незаконным установление казначейского сопровождения контракта.

Напомним, итоги конкурса на выбор подрядчика были подведены 13 мая. Была подана одна заявка, определен победитель. Он предложил начальную цену контракта в размере 2,2 млрд рублей. При этом название компании неизвестно, так как в документах она проходит под идентификационным номером.

Добавим, что о планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. Мэр Анатолий Локоть заявил, что его планируют привести в порядок к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который город должен был принять в 2023 году.