Гидрометцентр выпустил предупреждение о грозах в Новосибирской области

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В ближайшие сутки в Новосибирской области возможны грозы, следует из предупреждения, опубликованного на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Западно-Сибирский гидрометцентр выпустил предупреждение о грозах на территории Новосибирской области. Из него следует, что местами они возможны до 23:00 часов понедельника, 16 мая.

В прогнозе на воскресенье в списке атмосферных явлений гроза, а также кратковременный дождь, есть в Новосибирске.

Напомним, в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» предупреждали, что во второй декаде мая в Новосибирской области ожидаются дожди. Синоптики прогнозируют их лишь в отдельные дни, хотя начало месяца оказалось рекордно засушливым.

Сервис Ventusky ранее спрогнозировал, что в начале недели на Сибирь обрушится мощный грозовой циклон из Казахстана.