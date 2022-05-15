По трассе Кемерово-Новосибирск пронесся пылевой смерч

Фото pixabey

В Сети появилось видео «смерча», который обрушился на трассу Кемерово-Новосибирск.

Автомобилисты приняли столбы пыли на трассе Кемерово-Новосибирск за смерч. Выглядит это природное явление действительно впечатляюще. Видео «смерча» очевидцы опубликовали в соцсетях.

Очевидцы засняли на трассе Кемерово-Новосибирск пугающий столб пыли, которые некоторые даже приняли за торнадо. На видеозаписи, зафиксировавшей природное явление, виден вращающийся столб песка. Он поднялся на высоту в несколько десятков метров. При этом вихрь не помешал дорожному движению.

Запечатленный на видео столб пыли, конечно, нельзя назвать смерчем, однако пылевые бури в Новосибирской области случаются регулярно. Недавно пылевая буря в Новосибирске попала на видео. До этого пылевой смерч увидели новосибирцы на улице Лежена.

Ранее Сиб.фм писал, иммунолог сообщила об опасности пыли на улицах Новосибирска.