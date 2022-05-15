Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске до 30 сентября перекроют улицу Островского

Фото В Новосибирске до 30 сентября перекроют улицу Островского
Фото В Новосибирске до 30 сентября перекроют улицу Островского

Фото 2ГИС

Улица Николая Островского в Новосибирске будет перекрыта до 30 сентября 2022 года, в связи с этим некоторые маршруты общественного транспорта начнут ходить по-новому, предупредили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.

Проезжая часть на улице Николая Островского в Новосибирске временно закрывается, сообщили в пресс-службе Центра управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ). Движение транспортных средств муниципальных маршрутов будет организовано по-новому.

С 15 мая по 16 июня 2022 года

Маршруты автобуса № 44 «Диагностический центр — Затулинский ж/м» в прямом и обратном направлениях и маршрутного такси № 19 «ПАТП-9 — ПкиО «Заельцовский» в обратном и прямом направлениях на участке от ул. Кропоткина до ул. Войкова: ул. Ипподромская, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Писарева, ул. Селезнёва, ул. Николая Островского, далее по действующим схемам.

С 17 июня по 7 июля

По ул. Селезнёва на участке от здания ул. Николая Островского, 144б до ул. Николая Островского, 152 с сужением проезжей части чётной стороны ул. Николая Островского в районе перекрёстка с ул. Селезнёва на 4 м.

С 8 июля по 30 сентября

Маршрут автобуса № 44 «Диагностический центр — Затулинский ж/м» на участке от ул. Кропоткина до ул. Светлой в прямом направлении: ул. Ипподромская, ул. Ипподромская (верхняя зона), разворот на пересечении ул. Гоголя — ул. Ипподромской, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Демьяна Бедного, ул. Алейская, ул. Кольцова, ул. Войкова, ул. Николая Островского, далее по действующей схеме. В обратном направлении: ул. Николая Островского, ул. Войкова, ул. Кольцова, ул. Алейская, ул. Демьяна Бедного, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Ипподромская, далее по действующей схеме;

Маршрут маршрутного такси № 19 «ПАТП-9 — ПкиО «Заельцовский» на участке от ул. Кропоткина до ул. Светлой в прямом направлении: ул. Николая Островского, ул. Войкова, ул. Кольцова, ул. Алейская, ул. Демьяна Бедного, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Ипподромская, далее по действующей схеме. В обратном направлении: ул. Ипподромская, ул. Ипподромская (верхняя зона), разворот на пересечении ул. Гоголя — ул. Ипподромской, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Демьяна Бедного, ул. Алейская, ул. Кольцова, ул. Войкова, ул. Николая Островского, далее по действующей схеме.

Напомним, что троллейбус № 13, следующий от остановки «Ул. Учительская» до станции метро «Речной вокзал», с 16 мая возобновляет движение по прежнему маршруту.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

общественный транспорт
транспорт
Новосибирск
ограничение движения
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

58756
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
24789
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
23951
Спецоперация в Украине на вечер 10 мая: вступление Украины в ЕС, международный розыск Кивы, визит МИД Германии в Бучу
17399
В Новосибирской области нашли боеприпас времён Первой мировой войны
15664
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
14046
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
12729
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья