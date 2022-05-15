В Новосибирске до 30 сентября перекроют улицу Островского

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Улица Николая Островского в Новосибирске будет перекрыта до 30 сентября 2022 года, в связи с этим некоторые маршруты общественного транспорта начнут ходить по-новому, предупредили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.

Проезжая часть на улице Николая Островского в Новосибирске временно закрывается, сообщили в пресс-службе Центра управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ). Движение транспортных средств муниципальных маршрутов будет организовано по-новому.

С 15 мая по 16 июня 2022 года

Маршруты автобуса № 44 «Диагностический центр — Затулинский ж/м» в прямом и обратном направлениях и маршрутного такси № 19 «ПАТП-9 — ПкиО «Заельцовский» в обратном и прямом направлениях на участке от ул. Кропоткина до ул. Войкова: ул. Ипподромская, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Писарева, ул. Селезнёва, ул. Николая Островского, далее по действующим схемам.

С 17 июня по 7 июля

По ул. Селезнёва на участке от здания ул. Николая Островского, 144б до ул. Николая Островского, 152 с сужением проезжей части чётной стороны ул. Николая Островского в районе перекрёстка с ул. Селезнёва на 4 м.

С 8 июля по 30 сентября

Маршрут автобуса № 44 «Диагностический центр — Затулинский ж/м» на участке от ул. Кропоткина до ул. Светлой в прямом направлении: ул. Ипподромская, ул. Ипподромская (верхняя зона), разворот на пересечении ул. Гоголя — ул. Ипподромской, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Демьяна Бедного, ул. Алейская, ул. Кольцова, ул. Войкова, ул. Николая Островского, далее по действующей схеме. В обратном направлении: ул. Николая Островского, ул. Войкова, ул. Кольцова, ул. Алейская, ул. Демьяна Бедного, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Ипподромская, далее по действующей схеме;

Маршрут маршрутного такси № 19 «ПАТП-9 — ПкиО «Заельцовский» на участке от ул. Кропоткина до ул. Светлой в прямом направлении: ул. Николая Островского, ул. Войкова, ул. Кольцова, ул. Алейская, ул. Демьяна Бедного, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Ипподромская, далее по действующей схеме. В обратном направлении: ул. Ипподромская, ул. Ипподромская (верхняя зона), разворот на пересечении ул. Гоголя — ул. Ипподромской, ул. Ипподромская (верхняя зона), ул. Демьяна Бедного, ул. Алейская, ул. Кольцова, ул. Войкова, ул. Николая Островского, далее по действующей схеме.

Напомним, что троллейбус № 13, следующий от остановки «Ул. Учительская» до станции метро «Речной вокзал», с 16 мая возобновляет движение по прежнему маршруту.