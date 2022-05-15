В Новосибирске похоронили погибшего в ходе спецоперации 35-летнего майора

Фото: группа Омского кадетского военного корпуса во «ВКонтакте», Густаво Зырянов / Сиб.фм

14 мая в Новосибирске простились с 35-летним офицером Сергеем Котельниковым. Военнослужащий погиб во время спецоперации на Украине.

В минувшую субботу, 14 мая, на Южном кладбище в Новосибирске похоронили майора Сергея Котельникова, который неделей ранее погиб на Украине во время исполнения воинского долга.

В 2004 году Котельников окончил Омский кадетский военный корпус Министерства обороны России, а затем, в 2009-м, стал выпускником Новосибирского высшего военного командного училища.

Напомним, 12 мая в Новосибирской области простились с 23-летним Дмитрием Пимшиным, который также погиб во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Молодого военнослужащего похоронили на городском кладбище в Карасуке.

6 мая в в регионе похоронили сразу пятерых погибших на Украине военных. Одному из них, уроженцу Татарского района Святославу Минькову, было всего 22 года.