В Новосибирской области ищут пропавшего в апреле жителя Искитима с татуировками на пальцах

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

В Новосибирской области продолжают поиски 28-летнего искитимца, местонахождение которого неизвестно почти месяц.

14 мая на территории Новосибирска и региона продолжают искать 28-летнего жителя Искитима Сергея Картузова, о местонахождении которого нет информации с 23 апреля. Ориентировка с приметами пропавшего искитимца появилась в сообществе поискового отряда «Лиза Алерт» по Новосибирской области.

По информации волонтёров, узнать 28-летнего сибиряка можно в первую очередь по татуировкам на запястьях и пальцах рук. Среди остальных признаков поисковики указали худощавое телосложение, светло-русые волосы, светло-голубые глаза и рост в 175 сантиметров. Когда мужчину видели в последний раз, он был одет в чёрно-серую куртку, серые спортивные штаны, тёмно-синюю олимпийку и чёрные кроссовки.

Днём 15 мая волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» уточнили, что указанная информация актуальна, и поиски пропавшего в апреле 28-летнего Сергея Картузова продолжаются.

Также на территории региона продолжаются поиски 16-летнего подростка из Барнаула Александра Ринглера. Он ушёл из дома 5 мая, и с этого дня его местонахождение неизвестно.

Как сообщал Сиб.фм ранее, за апрель этого года в Новосибирской области пропали 79 человек. 59 нашли живыми, двоих — мёртвыми, а 18 человек пропали без вести.