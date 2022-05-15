ВСУ разместили бронетехнику в школах и оборудовали опорный пункт в жилмассиве, а глава МИД Украины сделал заявление о перемирии с Россией: главное о спецоперации на утро 15 мая

Фото Минобороны России

Начался 81-й день специальной военной операции Минобороны России на Украине. Главные новости на утро 15 мая − в традиционном дайджесте Сиб.фм.

Украинская сторона по-прежнему продолжают использовать объекты социальной инфраструктуры в военных целях.

Так, в зданиях и на прилегающей территории школ № 7, 15 и 35 в Николаеве и в школах № 5, 6 и 9 в Краматорске представители ВСУ оборудовали огневые позиции, разместив бронетехнику, артиллерию и ракетные системы залпового огня (РСЗО).

В посёлке Новгородское на территории жилмассива «Петровская гора» и школы № 16 они организовали опорный пункт, где установили тяжелое вооружение и сформировали склад боеприпасов.

«В Северодонецке на территории завода химического нестандартизированного оборудования, в непосредственной близости к густонаселённым жилым кварталам, подразделениями ВСУ размещены артиллерия и РСЗО», — сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

Военнослужащие РФ продолжают бороться с противником, нанося удары по его позициям и технике.

По данным Министерства обороны, высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС РФ в течение дня поразили 28 ротных опорных пунктов и два склада боеприпасов ВСУ в районах Петровского и Жовтневого.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ударила по 33 районам сосредоточения живой силы и военной техники Украины.

«В результате ударов уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники», — доложил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские ракетные войска и артиллерия за минувшую субботу поразили шесть украинских пунктов управления, 178 районов сосредоточения живой силы и военной техники, три укреплённых бункера, а также 28 артиллерийских подразделений на огневых позициях, в том числе пусковую установку системы залпового огня «Смерч» в районе Берёзовки.

Средства противовоздушной обороны РФ сбили шесть украинских беспилотников, включая один над островом Змеиный, а также перехватили очередную украинскую баллистическую ракету «Точка-У» и три реактивных снаряда РСЗО «Смерч».

Тем временем глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит «ничего плохого в перемирии» с Россией, «если оно станет первым шагом к решению, которое приведёт к освобождению украинской территории».

Также в интервью немецкой газете Bild он сообщил, что считает своей задачей доставить на Украину как можно больше оружия и добиться максимального ужесточения антироссийских санкций.

Напомним, объявляя о спецоперации 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий и ущемление Украины и интересов её жителей. Предпринимаемые меры — вынужденная защита РФ и её граждан в сложившейся ситуации, пояснил глава государства.