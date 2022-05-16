Мужчина разделся догола посреди улицы в Новосибирске и попал на видео

Скриншот из видео в сообществе «АСТ-54 Black»

В Новосибирске голый мужчина в солнцезащитных очках и спущенных трусах вышел к ТЦ «Молодежный» в Октябрьском районе.

В Новосибирске горожане заметили молодого мужчину, который разделся догола посреди улицы и разгуливал у ТЦ «Молодежный». Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Скандальное видео, на котором молодой мужчина прогуливается у торгового центра «Молодежный» в Октябрьском районе Новосибирска абсолютно голым, быстро разлетелось по соцсетям. На размещенных в сети кадрах запечатлен полностью обнаженный неизвестный. Днем 16 мая посетители ТЦ наблюдали необычный перформанс.

«У торгового комплекса «Молодёжный» сегодня слишком раскрепощённо», – написал автор видео.

Мужчина без одежды вышел к торговому центру и с помощью нижнего белья начал трясти половыми органами. Лицо неизвестного скрывали темные солнцезащитные очки. Очевидцы сняли эксгибициониста на видео.

В соцсетях уже обсуждают случившееся. Поступок парня новосибирцы не оценили, многие решили, что он находился под действием наркотических веществ. При этом в комментариях предполагают, что юноше нет и 18 лет. Некоторые жители Новосибирска испугались, что свидетелями такого зрелища станут дети.

Недавно голого мужчину заметили возле ТЦ «Атриум». Обнаженный парень прокатился по городу на капоте «Волги», очевидно, на спор. До этого в Новосибирске голый мужчина разгромил ломбард.