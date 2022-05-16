"Там драки и поножовщина": появились подробности смерти мужчины без штанов в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм и фото автора

Много шума наделала история с трупом мужчины, который обнаружили на ОбьГЭСе в Новосибирске. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что у погибшего были спущены штаны. Рассказываем основные версии случившегося.

Пост с фотографией мужчины без штанов появился в пабликах ОбьГЭСа в районе обеда 15 мая. Умершего нашли рядом с заведением на перекрёстке улиц Софийская, Молодости, Гидромонтажная и Приморская. Здесь находится хорошо знакомая местным жителям пивнушка "Клио", которая работает практически круглосуточно, и вокруг неё всё время собираются любители выпить.

Банда малолеток-насильников

Совсем скоро после обнаружения тела жители ОбьГЭСа начали перекидывать друг другу информацию, что умершего мужчину убили, а при этом насиловали. Появилась легенда, что в районе орудует банда из 15 малолеток.

"Я сам их видел, они ходят по району с битами. Не дай бог, таким попасться ночью на дороге. Живым точно не уёдёшь", – уверен Сергей.

Контингент на окраине Новосибирска действительно обитает не самый элитный, но "гопники" вряд ли бы стали насиловать взрослого 46-летнего мужчину – уверены жители улицы Молодости.

Эту версию, которая уже так поразила пользователей социальных сетей, опровергают и в следственных органах. Изнасилования не было.

Драки и поножовщина

А вот что было и происходит около пивнушки регулярно – так это драки. Полицию местные жители вызывают сюда регулярно. Купившие вожделенный алкогольный напиток обычно собираются на пустыре за заведением.

"Прошлым летом на этом же месте была поножовщина. Два друга выпили, а потом один из них достал ножик и накинулся на компаньона,

– рассказывает местная жительница Ксения. – Там вечером вообще нельзя мимо ходить. Молодые тоже задираются, я за ребёнка боюсь".

Зато новая история с трупом мужчины без штанов подвигла местных жителей заявить о старой проблеме. Многие уже устали терпеть такое соседство.

"Нужно закрыть к чертям уже этот рассадник преступности. Там такие элементы собираются. Давайте напишем петицию, чтобы закрыли уже эту наливайку, может тогда жить спокойно начнём?" – считает Валерий.

По малой нужде

Местные жители продолжают списывать смерть человека без штанов на криминал. Между тем, следователи не нашли первых признаков убийства. Своих избирателей в группе ОбьГЭСа в whatsapp успокаивает депутат горсовета Антон Бурмистров.

"Там вроде ненасильственная смерть и ценные вещи были при нём. Может, окочурился при справлении нужды. Человек, мягко говоря, не интеллигент",

– написал Антон Бурмистров.

К такой же версии склоняются и выезжавшие на место полицейские и следователи. Известно, что накануне около злачного места было подозрительно тихо. Травмы лица погибший мог получить и в результате падения с высоты своего роста. Но окончательно все эти споры разрешит только экспертиза.

"Предварительно установлено, что потерпевший накануне распивал спиртные напитки. При потерпевшем обнаружены личные вещи, – сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — В настоящее время следователями выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение".

Подобные случаи нелепых смертей в результате распития спиртных напитков происходят регулярно по всей стране: так сегодня СКР сообщил, что в Татарске будут судить мужчину, который выпивал с подругой, толкнул её, и она умерла. При этом собутыльник даже не обратил на это внимания.