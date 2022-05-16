Жара до +30 ожидается в Новосибирске 17 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Во вторник, 17 мая, воздух в Новосибирске может прогреться до +30 градусов, свидетельствует прогноз.

17 мая температура воздуха в Новосибирской области в дневное время составит +24...+29 градусов, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра. Отдельного прогноза для Новосибирска пока нет.

По данным приложения «Погода» на iPhone, во вторник в столице региона ожидается по-настоящему летняя 30-градусная жара.

Напомним, начальник ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик ранее предупредила, что во второй декаде мая температура воздуха в Новосибирской области ожидается на 1-3 градуса выше нормы.

Также она сообщила, когда синоптики выпустят прогноз погоды на июнь.