Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Жара до +30 ожидается в Новосибирске 17 мая

Фото Жара до +30 ожидается в Новосибирске 17 мая
Фото Жара до +30 ожидается в Новосибирске 17 мая

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Во вторник, 17 мая, воздух в Новосибирске может прогреться до +30 градусов, свидетельствует прогноз.

17 мая температура воздуха в Новосибирской области в дневное время составит +24...+29 градусов, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра. Отдельного прогноза для Новосибирска пока нет.

По данным приложения «Погода» на iPhone, во вторник в столице региона ожидается по-настоящему летняя 30-градусная жара.

Фото Жара до +30 ожидается в Новосибирске 17 мая 2

Напомним, начальник ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик ранее предупредила, что во второй декаде мая температура воздуха в Новосибирской области ожидается на 1-3 градуса выше нормы.

Также она сообщила, когда синоптики выпустят прогноз погоды на июнь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юнона Крылова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
погода
Новосибирск
прогноз погоды
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

74308
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
25262
Жители Новосибирска возмутились внешним видом школьниц в чулках
17736
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
15362
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
14250
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
13564
Как оплатить Apple Music и оплатить iCloud в мае 2022 – пошаговая инструкция
12892
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья