Прокурорская проверка началась на сгоревшем 17 мая заводе "Геопласт" в Бердске

Фото ГУ МЧС России по Новосибирской области
На горевшем производстве упаковочных материалов на улице Химзаводской в Бердске побывали прокуроры – предприятие ждёт проверка.
Возгорание в цехе по изготовлению упаковочной тары произошло сегодня, 17 мая, в 07:35. В течение 10 минут на место вызова прибыли первые подразделения пожарной охраны с усилением группировки сил и высотной техникой.
Опасность заключалась в том, что в цехе находились горючие материалы, такие как полиэтилен. Впрочем, пожар распространялся по кровле здания. Потушить огонь удалось к 11.00.
После этого на фабрике началась проверка. В цех ООО «Геопласт» отправились прокуроры.
«По поручению и.о. прокуратура города Бердска прокурорский работник выехал на место происшествия — здание склада материалов из полиэтилена, — для координации действий правоохранительных органов, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
- Прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности, оценит действия ответственных лиц за меры профилактики пожарной безопасности».
В случае если на предприятии были нарушения, будут составлены административные протоколы. А в случае более серьёзных проступков должностных лиц может быть возбуждено и уголовное дело.
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