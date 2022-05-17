Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Прокурорская проверка началась на сгоревшем 17 мая заводе "Геопласт" в Бердске

Фото Прокурорская проверка началась на сгоревшем 17 мая заводе "Геопласт" в Бердске
Фото Прокурорская проверка началась на сгоревшем 17 мая заводе "Геопласт" в Бердске

Фото ГУ МЧС России по Новосибирской области

На горевшем производстве упаковочных материалов на улице Химзаводской в Бердске побывали прокуроры – предприятие ждёт проверка.

Возгорание в цехе по изготовлению упаковочной тары произошло сегодня, 17 мая, в 07:35. В течение 10 минут на место вызова прибыли первые подразделения пожарной охраны с усилением группировки сил и высотной техникой.

Опасность заключалась в том, что в цехе находились горючие материалы, такие как полиэтилен. Впрочем, пожар распространялся по кровле здания. Потушить огонь удалось к 11.00.

Фото Прокурорская проверка началась на сгоревшем 17 мая заводе

После этого на фабрике началась проверка. В цех ООО «Геопласт» отправились прокуроры.

«По поручению и.о. прокуратура города Бердска прокурорский работник выехал на место происшествия — здание склада материалов из полиэтилена, — для координации действий правоохранительных органов, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

- Прокуратура проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности, оценит действия ответственных лиц за меры профилактики пожарной безопасности».

В случае если на предприятии были нарушения, будут составлены административные протоколы. А в случае более серьёзных проступков должностных лиц может быть возбуждено и уголовное дело.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

77074
Отказ в выплате на детей до 17 лет: в ПФР объяснили, кому не положено новое санкционное пособие от Путина в мае 2022
19236
Красный уровень опасности: гипертоников ждёт мощнейший удар магнитной бури в мае-2022
16309
Спецоперация в Украине на вечер 15 мая: почему НАТО сохраняет антироссийские санкции, и заслужена ли победа Украины в «Евровидении»
14534
Житель Новосибирской области получил 3 года условно за убийство 17 соболей в заказнике «Северный»
13157
Троица-2022: какого числа отмечается, что категорически нельзя делать в этот день
13075
В Калининском районе Новосибирска снесут квартал аварийного жилья
12816
Фестиваль тюльпанов, конкурс по украшению могил, перекрытие улиц и гибель 4-летнего ребёнка в пожаре — итоги выходных на Сиб.фм