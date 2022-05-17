Синоптики ожидают жару до +33 в Новосибирской области 17 мая

Фото pixabay.com

Температура воздуха в Новосибирской области 17 мая может подняться до +33 градусов, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Днём 17 мая в Новосибирской области ожидается аномальная жара. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», температура воздуха составит +28...+33 градуса, местами +22, +27.

В отдельных районах не исключены кратковременные дожди и грозы, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В Новосибирске, по уточнённому прогнозу, воздух в этот вторник прогреется до +31 градуса. Возможны порывы ветра до 14 м/с.

Напомним, начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик предупреждала, что температура в Новосибирской области во второй декаде мая ожидается выше нормы, хотя изначально май в этом году синоптики прогнозировали более холодным, чем в прошлом.

Читайте также: Когда появится прогноз погоды на июнь-2022 в Новосибирской области.