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В Новосибирске завели уголовное дело после гибели 5-летнего ребёнка на пожаре

Фото В Новосибирске завели уголовное дело после гибели 5-летнего ребёнка на пожаре
Фото В Новосибирске завели уголовное дело после гибели 5-летнего ребёнка на пожаре

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Новосибирской области

Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели пятилетнего ребёнка на пожаре в Новосибирске.

Страшный пожар в Кировском районе по адресу 2-ая Прокопьевская, 27 произошёл в воскресенье, 15 мая. Практически полностью выгорел частный дом, после разбора завалов были обнаружены останки маленького ребёнка.

К расследованию обстоятельств пожара подключились следователи СКР. Они установили личность пятилетнего ребёнка. Ранее сообщалось, что возгорание произошло из-за неисправного водонагревателя, однако следов аварийной работы аппарата при дальнейшей проверке выявлено не было.

«Следственным отделом по Кировскому району следственного управления СК России по Новосибирской области по результатам проведенной уголовно-процессуальной проверки по факту гибели 5-летнего ребенка в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Также напомним, что к проверке подключились и прокуроры, которым предстоит выяснить: есть ли халатность в работе инспекторов ПДН или опеки при данных обстоятельствах.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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