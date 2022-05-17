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В Новосибирской области погиб пропавший 16-летний подросток из многодетной семьи

Фото В Новосибирской области погиб пропавший 16-летний подросток из многодетной семьи
Фото В Новосибирской области погиб пропавший 16-летний подросток из многодетной семьи

Фото из публикации сообщества «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области»

Пропавшего 14 мая 16-летнего подростка из Болотного нашли мёртвым.

17 мая в Новосибирской области обнаружили пропавшего 16-летнего подростка. Молодого человека, местонахождение которого было неизвестно с 14 мая, нашли мёртвым. Информация об этом появилась в сообществе поискового отряда «Лиза Алерт».

«Найден, погиб. Наши соболезнования семье и близким», — гласит текст комментария к публикации о пропавшем Кирилле Зурове.

Как сообщал Сиб.фм ранее, известно, что подросток был из многодетной семьи.

В региональном Следственном комитете подтвердили информацию о смерти 16-летнего юноши, уточняет редакция «АиФ-Новосибирск».

Напомним, на территории Новосибирской области продолжаются поиски 28-летнего искитимца, местонахождение которого неизвестно почти месяц. По данным волонтёров, узнать его можно в первую очередь по татуировкам на запястьях и пальцах рук.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
Лиза Алерт
погиб ребёнок
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