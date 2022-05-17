Депутаты горсовета Новосибирска Бойко и Антонов поспорили о спецоперации на Украине

Фото со страницы Сергея Бойко в соцсетях, Густаво Зырянова / Сиб.фм, коллаж Сиб.фм, фото со страницы Ростислава Антонова в "ВК"

Депутаты горсовета Новосибирска Сергей Бойко и Ростислав Антонов в прямом эфире поспорили о причинах и ходе спецоперации на Украине.

Новосибирские депутаты Сергей Бойко и Ростислав Антонов по видеосвязи обсудили ситуацию на Украине, где продолжается освободительная спецоперация. Организовать диалог с глазу на глаз народным избранникам не удалось, поскольку Бойко уже несколько месяцев живёт за пределами России, а его коллега Антонов регулярно уезжает в Мариуполь с гуманитарной миссией. Несмотря на "дистанционность", беседа получилась максимально эмоциональной — выдержки из видео размещены в тг-канале "Сибирьмедиа", оригинальное видео опубликовано в авторском канале депутата Бойко.

С самого начала беседы покинувший Россию Бойко "провоцировал" Антонова на агрессию. В частности, он представил своего собеседника как "уникального человека", "имперца" и "националиста". Депутат Антонов, который с 24 февраля уже не менее трёх раз побывал в Мариуполе, тоже не стеснялся в выражениях.

"Я слушал тебя и немножко обалдевал от напора фантазии твоей, от напора. Мы сейчас реально с тобой находимся по разные линии фронта. Ты находишься достаточно далеко отсюда и не понимаешь, что происходит. С 30 числа я находился в Мариуполе. Я выводил этих людей из подвалов, вывозил людей в больницы Донецка.

Поэтому вот это твое "...новых нарожают", это вызывает не столько неприязнь, сколько омерзение.

Я прекрасно знаю, что делали азовцы* и в Донецке, когда тут шли боевые действия в 2014 году, и знаю прекрасно, что делали они в Мариуполе — пробивали стены и делали из дома укрепрайон. Через этаж. Получается квартира мирных, квартира, азовцами занятая. Такой слоёный пирог. Они делают огневые точки.

Каждый день езжу мимо "Азовстали". Они часть людей туда пригнали насильно.

Я здесь езжу и вижу: все наши блокпосты облеплены людьми. Русских, бурят, чеченцев, которые здесь находятся, никто не боится. А вот азовцев боятся до дрожи", — заявил Антонов.

В ответ на претензию Бойко о том, что "азовцам" пришлось защищаться и что "если бы 8 лет назад русские войска не зашли на Украину, ничего бы этого не было", Антонов заявил, что на протяжении долгого времени в стране готовилась прослойка людей, отрицательно настроенных по отношению к России.

"У меня тут целая коробка украинских учебников по истории. И в них пишется, что с 12 века Россия, русские, воюют с Украиной, угнетают, мучают. Более 30 лет учили, учили, учили, и мы получили отдельную часть населения, которая готова уничтожать таких как ты, таких как я — просто за то, что мы родились русскими. Если это не нацизм, то что тогда?", — сказал Антонов.

По словам депутата, "страну готовили для войны с Россией. Единственное предназначение Украины — войны с Россией. Сейчас американские войска стояли бы в Крыму... Они действительно нас не ненавидят".

Максимальный накал страстей в эфире случился после вопроса Сергея Бойко о том, почему депутат Антонов "не сидит" в окопах.

"Я занимаюсь конкретной работой — спасаю мирных жителей, тех, кто пострадал от твоих идеологических братьев.

Вот тебе чуть-чуть припекло в Новосибирске, ты снялся и уехал, сидишь сейчас греешься на солнышке. Если ты против действий России, почему ты не приехал и не сидишь в окопе напротив меня?!".

Антонов призвал Бойко "убрать свой пафос" и уточнил, что не взял оружие только потому, что предпочитает делать то, что умеет. "Лучше пусть будет десяток профессионалов, чем сотня необученных новобранцев", — подчеркнул он.

*Азов — группировка, признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

Напомним, в мае депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов и дорожный эксперт Алексей Носов доставили гуманитарный груз в Донецк. На месте они развернули флаг Новосибирской области, запечатлев эпизод на фото.