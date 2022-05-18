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Почти 30 тысяч школьников в Новосибирской области сдадут ОГЭ в 2022 году

Фото Почти 30 тысяч школьников в Новосибирской области сдадут ОГЭ в 2022 году
Фото Почти 30 тысяч школьников в Новосибирской области сдадут ОГЭ в 2022 году

Густаво Зырянов / Сиб.фм

19 мая в России стартует ОГЭ. 86 девятиклассников Новосибирской области напишут первые экзамены по иностранным языкам.

В Новосибирской области в 2022 году ОГЭ сдадут около 30 тысяч выпускников 9-х классов. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в региональном министерстве образования.

Первые экзамены пройдут 19 мая, школьники будут сдавать иностранные языки – английский и французский. В испытаниях примут участие 86 выпускников.

ОГЭ по иностранному языку в Новосибирске будет проводиться в гимназии № 16 «Французская». Замминистра образования Новосибирской области примет участие в демонстрации процедуры проведения основного государственного экзамена.

31 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство снимет все ограничения, связанные с пандемией COVID-19, при проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году. По его словам, это позволит сэкономить бюджетные средства и нагрузку на учителей в ходе подготовки и проведения ЕГЭ. Всего в Новосибирской области больше 16 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в 2022 году.

Ранее Сиб.фм публиковал расписание ЕГЭ 2022 и утвержденный график сдачи экзамена в основные и резервные дни.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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