В Новосибирске 75 школьников написали ОГЭ по английскому языку во «Французской» гимназии

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области девятиклассники начали сдавать ОГЭ. 19 мая экзамен по английскому языку написали 75 школьников.

Девятиклассники НСО начали сдавать Основной государственный экзамен. 19 мая во «Французской» гимназии № 16 областной столицы 75 школьников написали экзамен по английскому языку. Об этом сообщили в Минобразования региона.

Во «Французской» гимназии Новосибирска 19 мая прошла аттестация по иностранным языкам. Всего экзамен написали 86 девятиклассников, 75 из них сдавали английский язык, 11 – французский.

Завтра, 20 мая, в регионе продолжится аттестация по иностранным языкам. В целом его выбрали предметом для сдачи ОГЭ около 2,5 тысяч новосибирских девятиклассников. 2 394 школьника сдают экзамен по английскому языку, 20 – по французскому, 19 – по немецкому.

В демонстрации процедуры проведения ОГЭ принял участие замминистра образования Новосибирской области Владимир Щукин. Он рассказал об особенностях сдачи экзамена девятиклассниками в 2022 году.

«Особенностью проведения государственной итоговой аттестации в этом году являются технологии ее проведения – экзаменационные материалы доставляются в пункты проведения экзаменов в электронном виде, по сети интернет. Распечатка контрольно-измерительных материалов проводится непосредственно в аудиториях, в присутствии детей – это быстрее и надежнее. Ранее все материалы приходили в распечатанном виде при помощи специальной доставки. Бланки с ответами будут сканированы и переданы для обработки», – сказал Щукин.

Он добавил, что после сдачи ОГЭ для учеников завершается этап основного общего образования – они получают первый государственный документ об основном общем образовании, с которым можно продолжить обучение в системе среднего профессионального образования или в школе по программе среднего общего образования. При этом прием в колледжи, училища, техникумы проводится исключительно по результатам ОГЭ.

Чтобы получить аттестат, школьники должны сдать 4 экзамена. Два – по русскому языку и математике и два – по предметам на выбор.

Из-за отмены ковидных ограничений школьники сдают экзамены в очном формате. В регионе сформированы 250 пунктов для сдачи ОГЭ, все они оборудованы камерами видеонаблюдения.

Девятиклассники, которые «завалят» экзамены, смогут пересдать их в сентябре.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области в 2022 году ОГЭ сдадут около 30 тысяч выпускников 9-х классов. Среди них – 855 человек, которые не смогли сдать экзамены в прошлом году.

Большинство из выпускников сдают обществознание, географию, информатику и ИКТ и биологию.