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В Новосибирске неизвестный мужчина повис на балконе 12-го этажа

Фото В Новосибирске неизвестный мужчина повис на балконе 12-го этажа
Фото В Новосибирске неизвестный мужчина повис на балконе 12-го этажа

Фото vk.com / act54

Новосибирец повис на балконе 12-го этажа на Затулинке. Спасать мужчину пришлось сотрудникам МЧС.

В Новосибирске мужчина повис на балконе многоэтажки. Кадры с ним были опубликованы в соцсетях. Как сообщают очевидцы, его быстро спасли пожарные.

Необычное событие случилось на Затулинском жилмассиве в среду, 18 мая. Около 9 часов утра неизвестный мужчина перелез через перила балкона на 12-м этаже многоэтажного дома № 13 на улице Виктора Уса и повис на карнизе.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС. На опубликованных в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» видно, что сотрудник экстренного ведомства держит мужчину за руки и вскоре затягивает его обратно в помещение.

Пользователи соцсетей предположили, что неизвестный «альпинист» находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сейчас с мужчиной работают полицейские, сообщили в региональном главке МВД.

Эксцентричные персонажи на улицах Новосибирска – не редкость. Недавно мужчина разделся догола посреди улицы у ТЦ «Молодежный» и попал на видео.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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