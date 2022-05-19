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В Новосибирске онкохирурги удалили у пациентки метастаз весом 10 кг

Фото В Новосибирске онкохирурги удалили у пациентки метастаз весом 10 кг
Фото В Новосибирске онкохирурги удалили у пациентки метастаз весом 10 кг

Фото pixabay.ru

Хирурги Новосибирского областного онкологического диспансера прооперировали пациентку с объёмным новообразованием.

В Новосибирске онкохирурги удалили пациентке из района области метастазы в животе весом более 10 килограммов. Сейчас женщина восстанавливается после сложной операции и готовится к выписке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

К врачам сибирячка обратилась в апреле этого года. Женщина жаловалась на то, что у неё начал стремительно расти живот. За несколько недель он увеличится до размеров 9-месячной беременности.

После осмотра выяснилось, что у пациентки имеется новообразование в слепой кишке и в правом яичнике. Ей требовалась срочная операция.

"Новообразование в яичнике оказалось гигантским – размерами 40х30х25 и массой более 10 килограммов", — рассказали медики.

В итоге женщине удалили матку с придатками, большой сальник, часть брюшины, тазовые лимфоузлы.

Сейчас сибирячка готовится к выписке, после которой её ждёт курс химиотерапии. Со слов лечащих врачей, прогнозы у женщины положительные, несмотря на то, что по результату исследования операционного материала установлена четвертая стадия онкологии.

Напомним, в марте 2022 года в Новосибирске хирурги провели сложную процедуру 27-летней девушке с диагнозом «сосудистая опухоль печени». Специалисты провели пациентке эмболизацию – процедуру, при которой необходимо перекрыть кровоток в сосудах.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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