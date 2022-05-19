В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сиб.фм публикует полный список всех площадок и мероприятий «Ночи музеев-2022» в Новосибирске.

Ночь с 21 на 22 мая станет особенной для всех, кто тянется к культуре: в это время по всей России пройдёт акция «Ночь музеев». Не стал исключением и Новосибирск — все площадки-участники, количество которых в 2022 году приблизилось к ста, будут открыты для очного посещения.

60 площадок будут непосредственно музейными, а оставшиеся 40 — событийными. В пресс-службе Министерства культуры Новосибирской области озвучили полную программу всех экспозиций и мероприятий, которые подготовили музеи, театры, концертные залы, кинотеатры и культурные центры Новосибирска.

Как сообщал Сиб.фм ранее, в 2022 году некоторые экспозиции «Ночи музеев» обещают быть не только яркими, но даже скандальными.