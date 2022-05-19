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В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022»

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022»
Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сиб.фм публикует полный список всех площадок и мероприятий «Ночи музеев-2022» в Новосибирске.

Ночь с 21 на 22 мая станет особенной для всех, кто тянется к культуре: в это время по всей России пройдёт акция «Ночь музеев». Не стал исключением и Новосибирск — все площадки-участники, количество которых в 2022 году приблизилось к ста, будут открыты для очного посещения.

60 площадок будут непосредственно музейными, а оставшиеся 40 — событийными. В пресс-службе Министерства культуры Новосибирской области озвучили полную программу всех экспозиций и мероприятий, которые подготовили музеи, театры, концертные залы, кинотеатры и культурные центры Новосибирска.

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 2

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 3

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 4

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 5

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 6

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 7

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 8

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 9

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 10

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 11

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 12

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 13

Фото В Новосибирске представлена полная программа «Ночи музеев-2022» 14

Как сообщал Сиб.фм ранее, в 2022 году некоторые экспозиции «Ночи музеев» обещают быть не только яркими, но даже скандальными.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

музеи
Новосибирская область
Ночь музеев
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