Жители Новосибирска требуют наказать родителей годовалого ребенка, выпавшего из окна 17-этажки

Фото: коллаж Сиб.фм

В Новосибирске обсуждают историю спасения ребенка, который выжил после падения из окна 17-этажки.

18 мая в Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна 17-этажного дома. Момент падения малыша попал на видео, которое набрало сотни тысяч просмотров и почти 500 комментариев. Новосибирцы призывают наказать родителей ребенка, которые не уследили за ним.

«Сердце сжимается»

Резонансное ЧП произошло в Первомайском районе Новосибирска вечером 18 мая. Годовалый малыш выпал из окна второго этажа 17-этажного жилого дома на улице Одоевского. Момент с падением малыша попал на камеры видеонаблюдения, запись опубликовал городской паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Меньше чем за сутки видео набрало сотни тысяч просмотров и почти полтысячи комментариев. Новосибирцы ужасаются страшными кадрами и призывают наказать виновных. Однако мнения о том, кто именно заслуживает наказания, у новосибирцев расходятся. Одни призывают привлечь к ответственности родителей, другие – подростков, которые кричали под окнами дома и не попытались поймать малыша, а третьи – женщин, поднявших упавшего ребенка вопреки всем требованиям безопасности.

«Могли предотвратить ЧП»

Судя по опубликованным кадрам, первыми неладное заметили две девочки-подростка, проходившие под окнами дома. Они начали кричать, видимо, пытаясь привлечь внимание взрослых в квартире на втором этаже, а потом попытались войти в подъезд. Однако некоторые новосибирцы сочли виновными именно их, так как они «не поймали ребенка».

«Очень удивило поведение девочек, которые видели ребёнка на подоконнике... У них было достаточно времени, чтобы сообразить, что нужно подойти к окну и подстраховать ребёнка, который может упасть. Девочки легко могли предотвратить ЧП. И я понимаю, если бы у них было мало времени на раздумья, но у них его было очень много, чтобы хоть как-то смягчить последствия или вовсе избежать их», — написала пользовательница Сети.

«А эти (...) че там смотрели стояли, мозгов не хватило под окно встать, чтоб поймать если что? Мозгов походу вообще нет»; «Эти две (...) стояли чего ждали? Им место в аду выделят, интересно?», – присоединились к ней другие комментаторы.

«Добить – это не помощь»

Негодование новосибирцев вызвала и женщина, которая сначала попыталась поймать падающего ребенка, а потом взяла его на руки.

«Надеюсь, с тётками, которые мало того, что подняли, так ещё и по рукам передавать начали, разберутся органы»;

«Насколько я знаю, нельзя трогать людей после таких падений до приезда скорой»;

«Эмоции очевидцев, прогуливавших ОБЖ, могут у ребёнка отнять шансы на восстановление и полноценную жизнь будущем»;

«Разве можно с наверняка тяжёлыми переломами таскать ребёнка из рук в руки? При переломах двигать человека нельзя, это усугубляет травмы. Осколки костей острые, они смещаются и режут сосуды, неминуемо увеличение кровопотери. Только срочный вызов «скорой» и молитва смогут помочь»;

«Добить это не помощь. Не знаешь, не лезь. Пара показательных уголовных дел за причинение вреда здоровью и сразу поймут, что трогать нельзя, раз самостоятельно настолько элементарных вещей не понимают», – уверены новосибирцы.

«Мать – под суд»

Однако большинство горожан считают, что виноваты родители ребенка. Новосибирцы задаются вопросом, почему родители малыша не поставили блокировку на окна и оставили ребенка одного с распахнутым настежь окном. Многие призывают привлечь к уголовной ответственность мать пострадавшего малыша.

«Цена жизни – 500 рублей. Именно столько стоит хороший блокиратор на окна»;

«Мать под суд за халатное отношение к ребёнку. Сколько говорят, поставьте на ручки замки, нет, что в лоб, что по лбу одинаково»;

«Вы (...) рожаете, тупые мамашки! Пусть меня загнобят, может типа с каждым, но не может быть с каждым, если окна закрыты будут»;

«У мужа каждый раз после таких видео у самого слёзы на глазах. Нужно заранее ребёнка обезопасить родителям! О чем думают... пишут, что может в туалет ушла мама. Так а окна с замками купить? Мы на съемном жилье и то поменяли»;

«Дети страдают из-за халатности взрослых»;

«У меня от таких новостей только одно: злость и негодование на бестолковых родителей! Ребёнку здоровья! Родителям ума! Каждый год одно и тоже, но нет же надо распахнуть все окна, когда в квартире маленький ребёнок, бесят прям!»;

«Да сколько ещё будут малыши страдать из-за халатности родителей, ну уже столько случаев про эти окна, зачем оставляете детей одних без присмотра, есть же специальные замки на окна»;

«Родители, когда же вы наконец будете закрывать окна, каждое лето тысяча случаев по всей стране, неужели это не урок?», – заключили новосибирцы.

Ранее Сиб.фм разбирался, как спасти жизнь выпавшему из окна 17-этажки ребёнку. Врачи еще раз подчеркнули, что поднимать упавшего с высоты человека нельзя.