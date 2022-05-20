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Экономист из Новосибирска Коложвари рассказал, что будет с ценами после падения доллара до 60 рублей

Фото Экономист из Новосибирска Коложвари рассказал, что будет с ценами после падения доллара до 60 рублей
Фото Экономист из Новосибирска Коложвари рассказал, что будет с ценами после падения доллара до 60 рублей

Фото pixabey

20 мая курс доллара составил 62 рубля. Новосибирский экономист Коложвари объяснил, как это отразится на жизни простых людей.

Курс рубля устойчиво растет на Московской бирже. Доллар упал уже ниже отметки 62 рубля. Экономист из Новосибирска Эдуард Коложвари рассказал Сиб.фм, как резкое падение доллара повлияет на нашу жизнь и стоит ли ожидать снижения цен на импортную технику и сырье.

Накануне курс евро достиг своего многолетнего минимума, упав до 62 рублей. Последний раз купить валюту Старого света по такой цене можно было пять лет назад. Доллар тоже показывает значительное падение. На 20 мая зафиксирован курс в 62,8 рубля. После резкого взлета в феврале и начале марта из-за начавшейся спецоперации на Украине и санкций, валюта стремительно дешевеет.

Однако простых новосибирцев интересует стоимость импортных стройматериалов и бытовой техники в магазинах. Вопреки укреплению курса рубля, цены на товары зарубежных производителей в магазинах не падают и падать не собираются.

Экономист объяснил, что доллар по 62 рубля совершенно не означает, что вскоре в российских магазинах обратно подешевеют смартфоны и прочая техника. Старая система, которая связывала курс доллара и рубля с ценами на товары, сломана. А новая только начинает формироваться в тяжелых условиях ограниченного спроса на валюту, упавшего в 3 раза импорта и невозможности работать на российском рынке нерезидентам.

«Если очень хочется и есть свободные деньги в долларах, съездите в Турцию – там вы за эти деньги купите больше вещей, потому что в Турции инфляция 100 %», – заключил Коложвари.

Ранее мы публиковали мнение новосибирского экономиста о падении курса доллара и будущем рубля. Эксперт посоветовал жителям Новосибирска не продавать доллары до июня.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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