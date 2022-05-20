Появилось видео потасовки между Urent и чиновниками мэрии Новосибирска

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Потасовка, которая произошла между сотрудниками мэрии Новосибирска и представителями кикшеринга Urent на Михайловской набережной 14 мая, попала на видео.

Мэрия Новосибирска в прошлую пятницу, 13 мая, начала изымать с улиц электросамокаты, оставленные за пределами согласованных с кикшеринговыми сервисами парковок. 14 мая, напомним, представители Urent из-за этого устроили с сотрудниками городской администрации на Михайловской набережной потасовку.

Как оказалось, она попала на видео. Запись была просмотрена 19 мая на заседании комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству.

На ней можно расслышать, как сотрудница мэрии говорит представителю кикшеринга, что компания незаконно занимает муниципальную землю. Однако он и другие лица со стороны Urent настаивают на обратном.

В мэрии утверждают, что во время рейдов 13 и 14 мая пострадали двое сотрудников администрации. Глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что история с нападениями будет доведена до логического завершения.