Локоть высказался об избиении чиновников мэрии Новосибирска при изъятии электросамокатов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал довести до логического завершения ситуацию с нападением представителей кикшеринговой компании на чиновников в ходе рейда по изъятию электросамокатов.

Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть назвал возмутительной ситуацию с причинением побоев сотрудникам мэрии в ходе рейда по изъятию незаконно припаркованных электросамокатов. Он заявил, что заявления в полицию написано и дело будет доведено до логического завершения.

"То, что произошло, это возмутительно. Хулиганским образом участникам рейда были причинены телесные повреждения, побои, я бы даже сказал увечья. Причем одна из пострадавших — женщина. Это не укладывается в голове", — сказал Локоть в ходе традиционного "Часа прессы" 19 мая.

Мэр уточнил, что по обоим фактам написаны заявления в полицию. Начата проверка.

"Мы доведём этот вопрос до конца", — сказал Локоть.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске проходят рейды по изъятию электросамокатов, брошенных на незаконных парковках. В ходе таких проверок сотрудники кикшеринговой компании напали на двух чиновников городской администрации.

В мэрии Новосибирска уточнили, что сервис по аренде электросамокатов представлен в городе двумя компаниями – Whoosh и Urent. В 2021 году обе компании отработали весь сезон без оформления разрешений на использование земельных участков для организации парковок. В преддверии сезона-2022 руководителям компаний было рекомендовано заблаговременно проработать этот вопрос с профильным департаментом мэрии Новосибирска. Однако 4 апреля предприниматели открыли сезон проката электросамокатов без разрешений.

Только сейчас компании начали активно подавать заявки на оформление парковок. В частности, КUrent получил разрешение на размещение 48 парковочных мест для электросамокатов в Новосибирске.