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Локоть высказался об избиении чиновников мэрии Новосибирска при изъятии электросамокатов

Фото Локоть высказался об избиении чиновников мэрии Новосибирска при изъятии электросамокатов
Фото Локоть высказался об избиении чиновников мэрии Новосибирска при изъятии электросамокатов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал довести до логического завершения ситуацию с нападением представителей кикшеринговой компании на чиновников в ходе рейда по изъятию электросамокатов.

Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть назвал возмутительной ситуацию с причинением побоев сотрудникам мэрии в ходе рейда по изъятию незаконно припаркованных электросамокатов. Он заявил, что заявления в полицию написано и дело будет доведено до логического завершения.

"То, что произошло, это возмутительно. Хулиганским образом участникам рейда были причинены телесные повреждения, побои, я бы даже сказал увечья. Причем одна из пострадавших — женщина. Это не укладывается в голове", — сказал Локоть в ходе традиционного "Часа прессы" 19 мая.

Мэр уточнил, что по обоим фактам написаны заявления в полицию. Начата проверка.

"Мы доведём этот вопрос до конца", — сказал Локоть.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске проходят рейды по изъятию электросамокатов, брошенных на незаконных парковках. В ходе таких проверок сотрудники кикшеринговой компании напали на двух чиновников городской администрации.

В мэрии Новосибирска уточнили, что сервис по аренде электросамокатов представлен в городе двумя компаниями – Whoosh и Urent. В 2021 году обе компании отработали весь сезон без оформления разрешений на использование земельных участков для организации парковок. В преддверии сезона-2022 руководителям компаний было рекомендовано заблаговременно проработать этот вопрос с профильным департаментом мэрии Новосибирска. Однако 4 апреля предприниматели открыли сезон проката электросамокатов без разрешений.

Только сейчас компании начали активно подавать заявки на оформление парковок. В частности, КUrent получил разрешение на размещение 48 парковочных мест для электросамокатов в Новосибирске.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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