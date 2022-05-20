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В мэрии Новосибирска назвали сроки изъятия электросамокатов с улиц

Фото В мэрии Новосибирска назвали сроки изъятия электросамокатов с улиц
Фото В мэрии Новосибирска назвали сроки изъятия электросамокатов с улиц

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Изъятие электросамокатов продолжится в Новосибирске до тех пор, пока не будут оформлены парковки. Об этом заявил глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

Сотрудники мэрии продолжат изымать с улиц Новосибирска электросамокаты, пока кикшеринговые компании не оформят парковочные места, предупредил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства городской администрации Виталий Витухин.

«Все обязательства, указанные в соглашениях, [кикшериновыми сервисами] выполняются, за исключением одного — оформления надлежащим образом парковочных мест, где происходит выгрузка электросамокатов, где люди могут брать их в аренду и оставлять после того, как используют. В 2021 году обе компании [Whoosh и Urent] работали без оформления парковочных мест. В январе этого года сотрудники департамента встретились с представителями компаний и разъяснили, как официально оформить парковочные места. До апреля никаких действий со стороны компаний не было», — отметил он.

В мэрии намерены добиться согласования всех парковок, а до этого момента продолжат изымать самокаты.

«Мы производим изъятие, наводим порядок на территории города, и это будет продолжаться до тех пор, пока компании не получат разрешения на парковки. Мы добьёмся того, чтобы обе компании оформили парковочные места на территории города с учётом всех требований», — подчеркнул представитель городской администрации.

Фото В мэрии Новосибирска назвали сроки изъятия электросамокатов с улиц 2

Также он сообщил, что в муниципалитете создаётся рабочая группа по урегулированию вопросов работы кикшеринговых компаний. В неё войдут депутаты горсовета, сотрудники профильных компаний и руководители кикшерингов Urent и Whoosh.

Напомним, когда работники мэрии 14 мая изымали самокаты с Михайловской набережной, представители Urent устроили потасовку.

В администрации сообщили, что двое госслужащих пострадали. Глава Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что история с нападениями будет доведена до логического завершения

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

мэрия
Новосибирск
электросамокаты
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