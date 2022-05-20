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В Новосибирске у тёщи депутата Бойко забрали ключи от квартиры и 4000 рублей

Фото В Новосибирске у тёщи депутата Бойко забрали ключи от квартиры и 4000 рублей
Фото В Новосибирске у тёщи депутата Бойко забрали ключи от квартиры и 4000 рублей

Коллаж Сиб.фм: фото из архива публикаций

В истории с обысками у оппозиционных депутатов Новосибирска и их родственников появились новые подробности: в полицию также пригласили народную избранница Хельгу Пирогову.

В Новосибирске Допросы и обыски по делу ФБК* 19 мая продолжались до позднего вечера, а сегодня, 20 мая, появились новые подробности. Первым в полиции на допросе побывал депутат горсовета Антон Картавин, он и сейчас остаётся без связи, потому что у него изъяли телефон: силовиков интересовала его переписка.

Внимание правоохранителей привлекла и тёща Сергея Бойко, которая вчера также весь день провела, общаясь со следователями.

«Обыски у брата и тёщи Сергея Бoйко. К брату попал адвокат, происходит допрос, а что касается его тёщи, то её найти не удалось, неизвестно её местонахождение», - рассказывала юрист, коллега оппозиционных депутатов Ольга Нечаева.

Сегодня помощник Сергея Бойко узнала подробности: у тёщи депутат изъяли деньги.

«Она работает с детьми: дети-инвалиды, дети с аутизмом. У неё забрали рабочие материалы — то , что не имеет никакого отношения ни к ФБК, ни к политике. Также у неё забрали 4 тысячи рублей. Я даже немного в шоке: что последние из кошелька?

– говорит Ольга Нечаева. – Плюс у неё забрали ключи от квартиры её мамы и её квартиры».

Тёща Сергея Боко пребывает в шоке от всего происходящего, а вот вечером 19 мая также выяснилось, что полицейские ещё допросили не всех свидетелей по делу ФБК*: на очереди Хельга Пирогова, которую силовики пригласили к себе.

«Хельга Пирогова отправится на допрос сегодня вечером со своим адвокатом. К ней прямо силовые органы проявили милость. Скорее всего, она интересует их тоже, как свидетель по делу ФБК*. А вот брата Сергея, Вадима, вызывают на дорос и на следующей неделе. Моё предположение, что всё это связано с уехавшим за границу Сергеем Бойко», — резюмировала Ольга Нечаева.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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