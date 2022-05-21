Командир «Азова»* Денис Прокопенко сдался в плен на «Азовстали»

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Военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова сообщила о сдаче в плен командира и замкомандира «Азова» Дениса Прокопенко и Святослава Паламара.

Командир нацистского полка «Азов»* Денис Прокопенко по прозвищу Редис и замкомандира Святослав Паламар по прозвищу Калина покинули территорию «Азовстали» и сдались в плен. Об этом сообщил корреспондент «Первого канала».

«Командир «Азова» Денис Прокопенко Редис вышел с «Азовстали» и сдался в плен. Экстракция на минималках», – написала Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале.

Часом ранее военкор сообщила, что в плен сдался заместитель командира «Азова»* Святослав Паламар.

«Калына вышел с «Азовстали»! Сдал оружие – личный пистолет и автомат. Воссоединится ли он со своим Волыной в одной камере СИЗО Еленовка, пока не ясно», – написала корреспондент.

Кроме того, по информации журналиста «Первого канала», в плен сдался и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский с позывным Волына.

При этом официальные структуры информацию о сдаче командиров украинских нацистов на данный момент не подтвердили, фото- и видео-доказательств сдачи Калины, Волыны и Редиса в плен пока тоже не появилось. Ранее Сиб.фм писал, вчера военкоры сообщили о сдаче в плен еще одного нациста с позывным Калина. Святослав Паламар якобы вышел с «Азовстали» вечером 18 мая. Официального подтверждения этой информации не было. Позднее Калина записал видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему находится на территории «Азовстали».

Всего на данный момент с «Азовстали» вышли уже больше 2 тысяч украинских боевиков.

* «Азов» – запрещенное на территории Российской Федерации украинское националистическое вооруженное формирование.