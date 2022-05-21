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Температура воды в Новосибирском водохранилище прогрелась до 17 градусов

Фото Температура воды в Новосибирском водохранилище прогрелась до 17 градусов
Фото Температура воды в Новосибирском водохранилище прогрелась до 17 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На данный момент 21 мая температура воды в Новосибирском водохранилище прогрелась до 16, 9 градуса. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

21 мая синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщили о том, что температура воды в Новосибирском водохранилище достигла 16,9 градуса. В самой же реке Обь этот показатель гораздо ниже – 15,6 градуса. Уровень воды в реке составляет 117 сантиметров, что соответствует норме.

Следует отметить, что ещё в середине этой рабочей недели вода в Новосибирском водохранилище была теплее – 17,5 градуса. Однако купаться в новосибирских водоёмах по-прежнему нельзя – до тех пор, как показатель температуры не достигнет 20 градусов.

Официально же купальный сезон стартует с 1 июня – здесь вы найдёте информацию, сколько пляжей будет оборудовано в Новосибирске.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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