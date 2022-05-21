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Украинские нацисты снова обстреляли курское село Теткино из минометов

Фото Украинские нацисты снова обстреляли курское село Теткино из минометов
Фото Украинские нацисты снова обстреляли курское село Теткино из минометов

Фото vk.com / k46

21 мая украинские боевики снова обстреляли приграничное курское село Теткино из минометов.

Село Теткино в Курской области попало под минометный обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Глушковский район Курской области – опять минометный обстрел, сейчас детали выясняем», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Курский приграничный поселок Теткино подвергается обстрелам всю неделю. Он находится на границе с Сумской областью Украины, откуда украинские нацисты ведут непрекращающиеся минометные обстрелы. 19 мая в Теткино погиб мирный житель. Житель Воронежской области попал под обстрел на территории местного завода.

Фото Украинские нацисты снова обстреляли курское село Теткино из минометов 2

Есть ли жертвы и разрушения в результате обстрела Курской области украинскими нацистами 21 мая, пока неизвестно. Курский губернатор пообещал позднее сообщить всю информацию.

Ранее Сиб.фм писал, что в ночь на 12 мая при обстреле со стороны Украины погиб 18-летний житель Белгородской области.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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