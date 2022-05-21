Украинские нацисты снова обстреляли курское село Теткино из минометов

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21 мая украинские боевики снова обстреляли приграничное курское село Теткино из минометов.

Село Теткино в Курской области попало под минометный обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Глушковский район Курской области – опять минометный обстрел, сейчас детали выясняем», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Курский приграничный поселок Теткино подвергается обстрелам всю неделю. Он находится на границе с Сумской областью Украины, откуда украинские нацисты ведут непрекращающиеся минометные обстрелы. 19 мая в Теткино погиб мирный житель. Житель Воронежской области попал под обстрел на территории местного завода.

Есть ли жертвы и разрушения в результате обстрела Курской области украинскими нацистами 21 мая, пока неизвестно. Курский губернатор пообещал позднее сообщить всю информацию.

Ранее Сиб.фм писал, что в ночь на 12 мая при обстреле со стороны Украины погиб 18-летний житель Белгородской области.