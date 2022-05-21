Жителям Новосибирска пообещали умеренно теплое лето в 2022 году

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Синоптики опубликовали прогноз погоды на лето 2022 года в Новосибирске.

Аномальной жары в этом сезоне новосибирцам ждать не стоит. Рассказываем, каким будет лето 2022 года в Новосибирске.

Из-за переменчивости погоды синоптики стараются давать прогнозу не больше, чем на четыре-пять дней, но в общих чертах представить, каким будет это лето в Новосибирске, можно уже сейчас. Синоптики сходятся во мнении, что оно не будет аномально жарким и засушливым. В 2022 году в Новосибирске ожидается теплое лето без экстремальных температурных отклонений.

В июне не ожидается ни аномальной жары, ни аномального холода, а среднемесячная температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам. Для Новосибирска это +18 °С. Такой и будет погода. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха составит +18...+24 °С. В июне будет около 7 дождливых дней и 12 солнечных. Более дождливым станет начало июня, к середине месяца потеплеет до +22...+25 °С.

Самым жарким месяцем лета в Новосибирске традиционно станет июль. Среднемесячная температура составит +21...+26 °С. При этом в течение 17 дней будут идти дожди, а вот число ясных дней сократится до семи.

В августе температура воздуха будет превышать норму, но без каких-либо существенных отклонений от обычных показателей. Столбики термометров будут колебаться в пределах +17...+23 °С. 9 дней будут солнечными и безоблачными. В конце месяца будет 11 дождливых дней.

Данным «Яндекс.Погоды» соответствует и прогноз Гидрометцентра. Эксперты сообщили, что летом 2022 года в Новосибирске не будет температурных аномалий. В июне, июле и августе среднемесячная температура воздуха будет соответствовать средним многолетним значениям.

Синоптики не исключают таких атмосферных явлений, как град, гроза и сильный ветер, однако предсказать их можно не ранее чем за двое суток.

Напомним, в этом году жителей Новосибирска порадует отсутствие мошек летом.

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