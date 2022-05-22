Температура воды в Новосибирском водохранилище опустилась до 16,9 градуса

Фото Кирилла Кудряшова / 2ГИС

Температура воды в Новосибирском хранилище к утру 22 мая опустилась до 16,9 градуса, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра на утро 22 мая, температура воды в Новосибирском водохранилище составила 16,9 градуса, при этом несколько дней назад, 18 мая, достигала отметки 17,5 градуса.

Начинать купаться рекомендуется при температуре воды от +17 до +19 градусов, а воздуха — от +20 до +25. Кроме того, в солнечную и безветренную погоду.

И хотя погодные условия уже позволяют открыть купальный сезон, официально в регионе он ещё не начался. Старт будет 1 июня.

Напомним, что в Новосибирске к этой дате откроют шесть пляжей, в том числе на территории парка «Бугринская роща». Подробности здесь.