Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Температура воды в Новосибирском водохранилище опустилась до 16,9 градуса

Фото Температура воды в Новосибирском водохранилище опустилась до 16,9 градуса
Фото Температура воды в Новосибирском водохранилище опустилась до 16,9 градуса

Фото Кирилла Кудряшова / 2ГИС

Температура воды в Новосибирском хранилище к утру 22 мая опустилась до 16,9 градуса, сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра на утро 22 мая, температура воды в Новосибирском водохранилище составила 16,9 градуса, при этом несколько дней назад, 18 мая, достигала отметки 17,5 градуса.

Начинать купаться рекомендуется при температуре воды от +17 до +19 градусов, а воздуха — от +20 до +25. Кроме того, в солнечную и безветренную погоду.

И хотя погодные условия уже позволяют открыть купальный сезон, официально в регионе он ещё не начался. Старт будет 1 июня.

Напомним, что в Новосибирске к этой дате откроют шесть пляжей, в том числе на территории парка «Бугринская роща». Подробности здесь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
вода
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27043
Пленница «Айдара»* рассказала об издевательствах украинских нацистов над женщинами
24810
«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022
13811
Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих
12071
Как отдыхаем на День России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда
12060
Пенсии в России вырастут с 1 июня 2022 года: кто получит солидную денежную прибавку
10904
Когда закончится ретроградный Меркурий в мае 2022: астрологи назвали опасные дни после выхода из коридора затмений
10066
Почувствуют все: россиян предупредили о сильнейшей магнитной буре в мае-2022