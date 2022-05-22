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В Новосибирске остеклили один из лифтовых павильонов перехода через дамбу Октябрьского моста

Фото В Новосибирске остеклили один из лифтовых павильонов перехода через дамбу Октябрьского моста
Фото В Новосибирске остеклили один из лифтовых павильонов перехода через дамбу Октябрьского моста

Фото: пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой»

Остекление одного из четырёх павильонов пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста в Новосибирске завершено, сообщили в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой».

Строители ООО «СпецТрансСтрой» приступили к остеклению второго павильона пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста в Новосибирске, сообщили в пресс-службе компании. Остекление первого павильона завершено.

«Третий павильон подготовлен к установке подсистемы, необходимой для устройства остекления, а четвёртый — подготовлен к устройству остекления», — уточнили в «СпецТрансСтрое».

Напомним, что пешеходные переходы через дамбу Октябрьского моста оборудованы четырьмя лифтами и лифтовыми павильонами с витражами по решению мэрии, ведут они к станции метро «Спортивная» и новому ледовому дворцу спорта.

Ранее в «СпецТрансСтрое» сообщили, что завершили монтаж кровли на лифтовом павильоне № 2 и приступили к установке декоративных панно внутри «Спортивной». Сиб.фм ранее о них писал, найти подробную информацию можно в материале по ссылке.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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