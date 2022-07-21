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Депутата горсовета Новосибирска Каверзину вызвали к следователю из-за поста в Telegram

Фото Депутата горсовета Новосибирска Каверзину вызвали к следователю из-за поста в Telegram
Фото Депутата горсовета Новосибирска Каверзину вызвали к следователю из-за поста в Telegram

Фото: Telegram-канал «Светлана Каверзина»

Как утверждает новосибирский депутат, она не имеет к оскорбительному посту и паблику никакого отношения.

Светлана Каверзина, депутат Горсовета Новосибирска по 46 округу, утром 20 июля получила вызов к следователю СК Советского района. В очередной раз ее вызвали из-за заявления об оскорблении. Сама Светлана вину отрицает. Она говорит, что как и в прошлые разы, она не имеет отношения к причинным постам.

По словам депутата, это либо серия ошибок, либо чей-то намеренный саботаж. Постоянные вызовы в прокуратуру только мешают работе.

Действительно, по запросу «каверзина» в Telegram можно найти несколько публичных страниц, и только одна из них — о жизни новосибирского депутата.

«И паблик не мой, и слова не мои. Но оскорбляющиеся продолжают оскорбляться и писать доносы», — сокрушается Светлана в своем настоящем канале в Telegram.

«График был поломан, сорвалось несколько встреч, люди получили негатив. Когда это уже все закончится?»

Напомним, ранее Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных. А Травников прокомментировал скандал вокруг депутата Хельги Пироговой.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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