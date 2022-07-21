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Мэр Локоть отреагировал на скандальный пост Пироговой о погибших военных

Фото Мэр Локоть отреагировал на скандальный пост Пироговой о погибших военных
Фото Мэр Локоть отреагировал на скандальный пост Пироговой о погибших военных

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, со страницы Хельги Пироговой в "ВК"

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал скандальный пост депутата горсовета Хельги Пироговой о погибших на Украине военных.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отреагировал на скандальное высказывание депутата горсовета Хельги Пироговой о погибших на Украине военнослужащих.

"Я плохо отношусь к любым негативным высказываниям в отношении армии, тем более, в отношении героев, которые защищают интересы как на территории страны, так и за её пределами. Моя позиция не сиюминутная, я ее занял очень давно, еще во время службы в армии", — сказал градоначальник в ходе традиционного "Часа прессы" 21 июля.

Локоть уточнил, что комментирует ситуацию "с человеческой точки зрения".

"При этом правовую оценку, я думаю, дадут депутаты горсовета Новосибирска. Механизмы для этого есть", — добавил мэр.

Как ранее писал Сиб.фм, 20 июля председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку публикации депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших в ходе спецоперации военных.

Напомним, сама депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова рассказала об угрозах, полученных ею на фоне скандала с постом о погибших на Украине военных. По словам народной избранницы, ей "на полном серьёзе пишут, как именно я должна сдохнуть. От чего и кто из них со мной что сделает".

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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