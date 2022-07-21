Привлечь Пирогову по закону о фейках предложил депутат Госдумы Иванинский

Фото со страницы Олега Иванинского "Вконтакте"

Депутаты Государственной думы РФ по Новосибирской области Олег Иванинский и Александр Аксененко в резкой форме высказались по поводу циничного поста Хельги Пироговой.

Представляющие в Госдуме Новосибирскую область депутаты Олег Иванинский и Александр Аксененко подвергли жесткой критике скандальный твит Хельги Пироговой.

Стоит отметить что Олег Иванинский сейчас находится в Луганской народной республике. Сообщение Пироговой он прокомментировал весьма эмоционально, отметив, что гибель военнослужащих России и ЛНР — это трагедия, а сами военные герои. Депутат рассказал, что не раз бывал на передовой, видел как в полевых условиях оперируют раненных. Слова Пироговой он считает недопустимыми.

"Депутата, которая написала скандальное высказывание, нужно привлечь по всей строгости к ответственности по закону о фейках, принятому Госдумой. Это уже за гранью добра и зла. Это действия против своей страны и народа", — заявил Олег Иванинский в беседе с "АиФ- Новосибирск".

В схожем ключе высказался и Александр Аксененко, по его мнению Пирогова опубликовала твит ради "черного пиара".

"У меня, как и у любого психически здорового человека, её твит вызвал острый приступ отвращения и негодования", — сказал депутат.

Ранее слова Пироговой осудил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Проверку по поводу циничного высказывания народной избранницы сейчас проводит Следственный комитет.